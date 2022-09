(Di lunedì 19 settembre 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

GiovaQuez : La preghiera del Padre Nostro è stata trovata incisa su una parete della `camera delle torture´ scoperta nella citt… - DiocesiAcireale : ???????????????? Lunedì 19 settembre, alle ore 21.30, in preparazione alla ???????????????? ???????????????? ?????? ???????????????? ?? ?????? ?????????????????? a… - KattInForma : Preghiera del mattino del 19 Settembre 2022: “Sostieni la mia croce” - DiocesiPalestri : ?? Nuovo Podcast! 'Vangelo del 19 Settembre 2022, a cura di Don Domenico Cauteruccio' su @Spreaker #avvento #bibbia… - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? -

In Terris

... il gruppo famiglia, gli scout di Rossano 3, il gruppo diGiovanni Paolo II°, il gruppo ... nell'area di Corigliano, alla presenzapadre Arcivescovo (S. E. Mons. Maurizio Aloise), dell'On. ...Alla popolazione martoriata è stata dedicata ladi Papa Francesco durante l'Angelus, 'per ... Novecento gli interventi di 250 vigilifuoco nel territorio colpito della provincia di Ancona ... Caucaso, Ucraina, Marche: la preghiera del Papa per chi soffre Addolorati lo annunciano la moglie Tiziana, il figlio Alessandro, il fratello, le cognate, il padre, la madre, le nipoti e parenti tutti. Le esequie avranno luogo Martedì 20 Settembre alle ore 15:30 p ...I funerali della Regina Elisabetta II in diretta: il programma della cerimonia, la programmazione tv e tutte le notizie ...