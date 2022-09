Poteva morire Marc Marquez scheggia impazzita in pista | lo sconcerto in MotogGp | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 settembre 2022) È tornato nella classe regina 100 giorni dopo l'operazione al tormentato omero del braccio destro, ma la gara diad Aragon è finita appena dopo il via. Con lo spagnolo nel mezzo ancora di un incidente, stavolta per una posteriore destra ancora fredda in uscita di curva 3. Uscito scodando, alla fine Fabio Quartararo si è incollato al posteriore della Honda dello spagnolo: cadendo a terra, si è procurato delle abrasioni sul ventre, dando anche lui l'addio alla gara. Per il francese della Yamaha 20 punti persi contro Pecco Bagnaia, e un divario in classifica che ora è sceso a 10 lunghezze di vantaggio. Anche Nakagami caduto, a rischio la sua presenza in Giappone - Dopo essere stato tamponato, la carena della Yamaha di Quartararo è rimasta impigliata tra il codone e la ruota della Honda di. Che qualche curva dopo, ...