Pentathlon | Europei | Italia argento nella staffetta mista

(Di lunedì 19 settembre 2022) Szekesfehervar, 19 set. -(Adnkronos) - Si chiude con uno splendidodi Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) e Matteo Cicinelli (Carabinieri)l'avventura azzurra ai CampionatiSenior diModerno, a Szekesfehervar, in Ungheria. L'termina con il sorriso grazie a una prestazione superlativa degli azzurri, protagonisti di una grande rimontagara di laser-run. La coppiana ha terminato la gara con 1352 punti. L'oro è andato ai britannici Kate French e Myles Pillage (1360), bronzo ai francesi Marie Oteiza e Ugo Fleurot (1348). “Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma abbiamo avuto modo di rifarci”, ha detto Alessandra Frezza, rientrata in questa stagione dopo uno ...

Al termine della gara in terra magiara, Alessandra Frezza (reduce da uno stop per infortunio) ha raccontato le sue emozioni al sito ufficiale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno: "Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma abbiamo avuto modo di rifarci". Le fa eco Matteo Cicinelli: "Ringrazio Alessandra che mi ha dato un cambio perfetto e mi ha permesso ..."