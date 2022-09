Nuovi aggiornamenti per Nothing Phone (1) e per i Samsung Galaxy Tab S6, S6 Lite (Di lunedì 19 settembre 2022) Samsung aggiorna due tablet alla One UI 4.1.1 basata su Android 12L. Nothing, invece, aggiorna il proprio Phone (1). L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 19 settembre 2022)aggiorna due tablet alla One UI 4.1.1 basata su Android 12L., invece, aggiorna il proprio(1). L'articolo proviene da TuttoAndroid.

SilviaForti9 : RT @SalviamoForesta: ??L'analisi dei nuovi dati satellitari mostra che le foreste pluviali di #Papua in #Indonesia vengono deforestate co… - darechd : RT @SalviamoForesta: ??L'analisi dei nuovi dati satellitari mostra che le foreste pluviali di #Papua in #Indonesia vengono deforestate co… - BeltramoPaolo : RT @SalviamoForesta: ??L'analisi dei nuovi dati satellitari mostra che le foreste pluviali di #Papua in #Indonesia vengono deforestate co… - T0TALPOSER : @whodfuckisraff è risaputo da anni ormai che la Apple quando rilascia nuovi aggiornamenti vanno a danneggiare i tel… - Stegosauro : RT @SalviamoForesta: ??L'analisi dei nuovi dati satellitari mostra che le foreste pluviali di #Papua in #Indonesia vengono deforestate co… -