No! Il TG1 non ha «capovolto la realtà» sul caso Mattia Sorbi e i medici ucraini (Di lunedì 19 settembre 2022) Una volta rientrato in Italia, il giornalista freelance Mattia Sorbi, ferito da una mina nei territori occupati dai russi in Ucraina, è stato intervistato dalla giornalista del TG1 Elena Fusai. Durante il servizio, andato in onda su Rai1, si sostiene che Mattia abbia ringraziato i medici ucraini per averlo curato, quanto basta per diversi account social e una testata giornalistica italiana per accusare la giornalista di aver diffuso falsità: secondo loro, a curare Mattia sarebbero stati i russi. Per chi ha fretta Un servizio del TG1 viene contestato in merito alla vicenda di Mattia Sorbi, accusando i giornalisti RAI di aver mentito su chi abbia curato il collega. Di fatto, il primo soccorso è stato fatto dai soldati russi e la vera e propria ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) Una volta rientrato in Italia, il giornalista freelance, ferito da una mina nei territori occupati dai russi in Ucraina, è stato intervistato dalla giornalista del TG1 Elena Fusai. Durante il servizio, andato in onda su Rai1, si sostiene cheabbia ringraziato iper averlo curato, quanto basta per diversi account social e una testata giornalistica italiana per accusare la giornalista di aver diffuso falsità: secondo loro, a curaresarebbero stati i russi. Per chi ha fretta Un servizio del TG1 viene contestato in merito alla vicenda di, accusando i giornalisti RAI di aver mentito su chi abbia curato il collega. Di fatto, il primo soccorso è stato fatto dai soldati russi e la vera e propria ...

davegiramondo : RT @OpenFactCheck: No! Il TG1 non ha «capovolto la realtà» sul caso Mattia Sorbi e i medici ucraini - OpenFactCheck : No! Il TG1 non ha «capovolto la realtà» sul caso Mattia Sorbi e i medici ucraini - AntonioAsdente : - Riesce la Maggioni a restare in silenzio 30 secondi? - No #queensfuneral #TG1 - EvyMurasaki2 : Ho appena sentito il commentatore del TG1 affermare che 'i cittadini BRITANNICI non sono critici della monarchia'… - DavantiAlCielo : @thatgirldru No, tg1?? -