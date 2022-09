Monza, Berlusconi: “Palladino è un tecnico che conosco bene, merita la panchina della nostra squadra” (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, ha spiegato ai microfoni di Telelombardia la scelta di affidare a Palladino la panchina del Monza. Queste le parole del numero uno del club brianzolo: “E’ stata una scelta condivisa con Adriano Galliani, conosciamo bene Palladino e a nostro parere merita la panchina del Monza. E’ un tecnico che conosco bene, da anni nelle giovanili del nostro club e anche per questo merita fiducia. Gli darò consigli come fatto sempre anche con tutti gli allenatori del Milan”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente del, Silvio, ha spiegato ai microfoni di Telelombardia la scelta di affidare aladel. Queste le parole del numero uno del club brianzolo: “E’ stata una scelta condivisa con Adriano Galliani, conosciamoe a nostro parereladel. E’ unche, da anni nelle giovanili del nostro club e anche per questofiducia. Gli darò consigli come fatto sempre anche con tutti gli allenatori del Milan”. SportFace.

