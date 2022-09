Milan, Sky: “Infortunio per Theo Hernandez, il comunicato..” (Di lunedì 19 settembre 2022) Milan Theo Hernandez- Il Milan ha perso nella partita casalinga, contro il Napoli per 2-1, Rossoneri usciti con le ossa rotte da San Siro. Il Milan ha trovato ieri, contro il Napoli, la prima sconfitta stagionale per 2-1 grazie ad un’ottima prestazione degli Azzurri. Oltre al danno anche la beffa per il Diavolo che, nel post-partita ha trovato dei malfunzionamenti nei muscoli di Tonali e di Theo Hernandez. Per il primo sembra molto meno grave del previsto visto che, sarà visitato a Coverciano dai fisioterapisti dell’Italia. Per il Francese, Deschamps l’ha rimandato qui a Milano, dopo aver preso il volo stanotte per la nazionale Transalpina. Di seguito, ecco il comunicato dei Rossoneri: “Come annunciato dalla federazione, si tratta di ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 19 settembre 2022)- Ilha perso nella partita casalinga, contro il Napoli per 2-1, Rossoneri usciti con le ossa rotte da San Siro. Ilha trovato ieri, contro il Napoli, la prima sconfitta stagionale per 2-1 grazie ad un’ottima prestazione degli Azzurri. Oltre al danno anche la beffa per il Diavolo che, nel post-partita ha trovato dei malfunzionamenti nei muscoli di Tonali e di. Per il primo sembra molto meno grave del previsto visto che, sarà visitato a Coverciano dai fisioterapisti dell’Italia. Per il Francese, Deschamps l’ha rimandato qui ao, dopo aver preso il volo stanotte per la nazionale Transalpina. Di seguito, ecco ildei Rossoneri: “Come annunciato dalla federazione, si tratta di ...

AntoVitiello : #Maldini a Sky: 'Le possibilità del #Milan già di quest'anno e dell'anno prossimo saranno maggiori perchè ci sarann… - AntoVitiello : #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa… - sportli26181512 : Serie A, il bilancio degli scontri diretti (fin qui) in campionato: Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma, Lazio e Atala… - BisInterista : Ultim'ora Inter: ahi ahi, Theo Hernandez. Il francese costretto a saltare il picnic in famiglia per un problema all… - napolipiucom : SKY: Milan-Napoli, la reazione di De Laurentiis, il patron sorpreso da 4 azzurri' #DeLaurentiis #milannapoli… -