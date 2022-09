Meloni difende la sua posizione europeista e dice l’Ungheria è solo non allineata (Di lunedì 19 settembre 2022) «Pronta a governare». Così titola in prima pagina Il Giornale con un’intervista del direttore Augusto Minzolini a Giorgia Meloni. A meno di una settimana dal voto, la leader di Fratelli d’Italia si dice pronta a essere la prima donna presidente del Consiglio del nostro Paese, ribadendo la posizione atlantista ed europeista della coalizione di centrodestra. E dopo l’ultimo voto al Parlamento europeo a favore di Orban insieme alla Lega, sostiene che sia un errore isolare Budapest usando come «clava ideologica» la questione dello stato di diritto. Per Meloni, Orban è semplicemente «non allineato». Ma se la coalizione di centrodestra vincesse le elezioni il prossimo 25 settembre e Fratelli d’Italia fosse il partito più votato, Meloni considera automatico che le venga assegnato l’incarico ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 settembre 2022) «Pronta a governare». Così titola in prima pagina Il Giornale con un’intervista del direttore Augusto Minzolini a Giorgia. A meno di una settimana dal voto, la leader di Fratelli d’Italia sipronta a essere la prima donna presidente del Consiglio del nostro Paese, ribadendo laatlantista eddella coalizione di centrodestra. E dopo l’ultimo voto al Parlamento europeo a favore di Orban insieme alla Lega, sostiene che sia un errore isolare Budapest usando come «clava ideologica» la questione dello stato di diritto. Per, Orban è semplicemente «non allineato». Ma se la coalizione di centrodestra vincesse le elezioni il prossimo 25 settembre e Fratelli d’Italia fosse il partito più votato,considera automatico che le venga assegnato l’incarico ...

