Mancini nuovo allenatore della Juventus? Ecco cosa ci sta di vero (Di lunedì 19 settembre 2022) L’inizio stagionale della Juventus sta portando dei dubbi sul futuro del tecnico; il prossimo anno non è escluso l’arrivo di Mancini. Due vittorie e quattro pareggi in campionato, zero punti conquistati nelle prime uscite di Champions League; l’inizio stagionale della Juventus non è stato dei migliori con Allegri sotto accusa per una serie di problemi mostrati dai suoi ragazzi. I bianconeri, nonostante un mercato sicuramente importante, stanno faticando ad esprimere tutto il loro potenziale e questo sta portando critiche al tecnico. Negli ultimi giorni si è addirittura vociferato un possibile esonero anche se la società ha smentito categoricamente dando fiducia al proprio allenatore; la sensazione, però, è che se la sensazione non dovesse andare per il meglio, il prossimo anno ci ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 settembre 2022) L’inizio stagionalesta portando dei dubbi sul futuro del tecnico; il prossimo anno non è escluso l’arrivo di. Due vittorie e quattro pareggi in campionato, zero punti conquistati nelle prime uscite di Champions League; l’inizio stagionalenon è stato dei migliori con Allegri sotto accusa per una serie di problemi mostrati dai suoi ragazzi. I bianconeri, nonostante un mercato sicuramente importante, stanno faticando ad esprimere tutto il loro potenziale e questo sta portando critiche al tecnico. Negli ultimi giorni si è addirittura vociferato un possibile esonero anche se la società ha smentito categoricamente dando fiducia al proprio; la sensazione, però, è che se la sensazione non dovesse andare per il meglio, il prossimo anno ci ...

