Lunghissimo saluto del Regno Unito alla sua Regina di sempre. Elisabetta a Windsor dopo l'addio a Westminster

(Di lunedì 19 settembre 2022) - Uncommosso e struggente. Due lunghi minuti di silenzio e poi l'Inno nazionale cantato dai presenti nella nuova versione con 'God save the King' hanno concluso la cerimonia funebre. Ora la ...

- Un addio commosso e struggente. Due lunghi minuti di silenzio e poi l'Inno nazionale cantato dai presenti nella nuova versione con 'God save the King' hanno concluso la cerimonia funebre. Ora la ...... la monarca che ha segnato la storia della Gran Bretagna con un regno: settant'anni, ... cattolico, si è fatto il segno della croce volgendo un ultimoalla regina. Poi è filato via ...Mentre volge al termine l'ultima tappa del lungo viaggio del feretro della regina Elisabetta, trasportato da Balmoral al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, dalla cattedrale di St Giles ...A Londra un popolo intero ha dato l'addio alla sua Regina. Scarpe da trekking e zaninetti da campeggio, i sudditi si attrezzati per la lunga cerimonia finale.