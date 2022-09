L'ultimo viaggio della regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Windsor. L’ultimo saluto della nazione alla regina Elisabetta II è avvenuto nel luogo in cui tutto ha avuto inizio: Windsor Castle. Qui nel 1940 l’allora erede al trono, appena quattordicenne, pronunciò il suo primo discorso pubblico per dare fiducia ai suoi coetanei che, come lei, erano stati costretti a evacuare dopo l’inizio della Seconda guerra mondiale. E i sudditi riuniti lunedì 19 settembre al lato della Long Walk – dov’è terminata la processione alle quattro del pomeriggio – sono i primi a riconoscere il valore simbolico di Windsor Castle. Qui verrà sepolta la regina, nella cappella di St. George accanto a suo marito Filippo. “Questo luogo è una metafora della vita di Elisabetta II”, ripetono in molti. Ci sono i bei ricordi: ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) Windsor. L’salutonazione allaII è avvenuto nel luogo in cui tutto ha avuto inizio: Windsor Castle. Qui nel 1940 l’allora erede al trono, appena quattordicenne, pronunciò il suo primo discorso pubblico per dare fiducia ai suoi coetanei che, come lei, erano stati costretti a evacuare dopo l’inizioSeconda guerra mondiale. E i sudditi riuniti lunedì 19 settembre al latoLong Walk – dov’è terminata la processione alle quattro del pomeriggio – sono i primi a riconoscere il valore simbolico di Windsor Castle. Qui verrà sepolta la, nella cappella di St. George accanto a suo marito Filippo. “Questo luogo è una metaforavita diII”, ripetono in molti. Ci sono i bei ricordi: ...

MarioManca : La Regina lascia per sempre la sua città, accompagnata dall’applauso dei sudditi e dai mazzi di fiori lanciati cont… - mina_parco : RT @LidaSezOlbia: Grazie amici cari per l'affetto con cui state accompagnando l'ultimo viaggio del nostro angioletto Eros. Era una creatura… - ilfoglio_it : L’attesa, il saluto e i gadget al castello di Windsor, il rifugio più amato dalla sovrana. Il racconto da Londra di… - ale_nidi : L'ultimo saluto alla sua Londra, il 'Mall' pavesato di vessilli britannici, il viaggio verso Windsor tra due ali di… - forblondie : RT @LidaSezOlbia: Grazie amici cari per l'affetto con cui state accompagnando l'ultimo viaggio del nostro angioletto Eros. Era una creatura… -