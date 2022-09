L’Albanova si ferma a Ischia | netta affermazione degli isolani

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Prima sconfitta in campionato per. I biancazzurri vengono superati dall‘con il punteggio di 3 a 0. LA PARTITA – Dopo i primi venti minuti di studio, i padroni di casa passano al primo affondo con Padin: al 21? è 1 a 0.reagisce e al 29? una conclusione di Grezio a portiere battuto viene intercettata sulla linea da Di Costanzo. Passano quattro giri di lancette e la legge del calcio si materializza: Padin approfitta di un’incertezza difensiva e al 33? sigla il raddoppio. Minuto 41: Accietto raccoglie una respinta e dal limite dell’area lascia partire un gran sinistro al volo, miracolo di Mazzella che con la punta delle dita toglie il pallone dall’incrocio dei pali. Nella ripresa la squadra di Ciaramella non riesce a pungere e al 71? arriva la beffa ...

