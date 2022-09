“La Famiglia” di Ettore Scola in 4K in limited edition blu-ray numerata (Di lunedì 19 settembre 2022) Per il 100° anniversario dalla nascita di Gassman un’edizione speciale che conterrà anche il docufilm “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” In occasione del 100° anniversario dalla nascita di Vittorio Gassman CG entertainment ha deciso di lanciare la campagna di Crowdfunding START UP! per pubblicare per la prima volta in Blu Ray – grazie a Surf Film – la versione restaura in 4K de La Famiglia, il capolavoro corale di Ettore Scola, con un cast internazionale memorabile: insieme a Gassman, Stefania Sandrelli, Fanny Ardant, Philippe Noiret, Carlo Dapporto, Andrea Occhipinti, Ottavia Piccolo, Jo Champa, Massimo Dapporto, Athina Cenci, Alessandra Panelli, Monica Scattini, Memè Perlini, Ricky Tognazzi, Sergio Castellitto, Cecilia Dazzi, Dagmar Lassander. La Famiglia, presentato al Festival di Cannes, fu poi candidato ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 settembre 2022) Per il 100° anniversario dalla nascita di Gassman un’edizione speciale che conterrà anche il docufilm “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” In occasione del 100° anniversario dalla nascita di Vittorio Gassman CG entertainment ha deciso di lanciare la campagna di Crowdfunding START UP! per pubblicare per la prima volta in Blu Ray – grazie a Surf Film – la versione restaura in 4K de La, il capolavoro corale di, con un cast internazionale memorabile: insieme a Gassman, Stefania Sandrelli, Fanny Ardant, Philippe Noiret, Carlo Dapporto, Andrea Occhipinti, Ottavia Piccolo, Jo Champa, Massimo Dapporto, Athina Cenci, Alessandra Panelli, Monica Scattini, Memè Perlini, Ricky Tognazzi, Sergio Castellitto, Cecilia Dazzi, Dagmar Lassander. La, presentato al Festival di Cannes, fu poi candidato ...

