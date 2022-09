Joe Biden non ha ancora deciso se si ricandiderà nel 2024 – Il video (Di lunedì 19 settembre 2022) Joe Biden non ha ancora deciso se si ricandiderà per un secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti. In un’intervista rilasciata a “60 minutes” e andata in onda sulla Cbs l’attuale inquilino della Casa Bianca ha risposto «questo è ancora da vedere». Aggiungendo che prenderà una decisione dopo le elezioni di mid-term: «Troppo presto per questo tipo di scelte. Continuo il mio lavoro nell’arco temporale». Biden compirà 80 anni a novembre: è il più anziano presidente mai eletto. Un suo eventuale secondo mandato lo porterebbe a terminare il suo servizio a 86 anni. Il presidente ha anche detto che le forze statunitensi difenderebbero Taiwan da un’invasione cinese e ha affermato che la politica di Washington è rimasta invariata. Poi ha sostenuto che la pandemia di Coronavirus negli ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) Joenon hase siper un secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti. In un’intervista rilasciata a “60 minutes” e andata in onda sulla Cbs l’attuale inquilino della Casa Bianca ha risposto «questo èda vedere». Aggiungendo che prenderà una decisione dopo le elezioni di mid-term: «Troppo presto per questo tipo di scelte. Continuo il mio lavoro nell’arco temporale».compirà 80 anni a novembre: è il più anziano presidente mai eletto. Un suo eventuale secondo mandato lo porterebbe a terminare il suo servizio a 86 anni. Il presidente ha anche detto che le forze statunitensi difenderebbero Taiwan da un’invasione cinese e ha affermato che la politica di Washington è rimasta invariata. Poi ha sostenuto che la pandemia di Coronavirus negli ...

LaVeritaWeb : Il convoglio dell’elemosiniere Krajewski raggiunto da colpi vicino a Zaporizhzhia: illeso. Il Cremlino avverte Joe… - Agenzia_Ansa : Il presidente Usa Joe Biden a 60 Minutes: 'deciderò sulla candidatura per le elezioni del 2024 solo dopo novembre'.… - sysmedia68 : RT @Gianl1974: 1/2 Joe Biden ha promesso a Xi Jinping di fermare gli investimenti americani e di altro tipo in Cina se Pechino aiuta la Rus… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente Usa Joe Biden a 60 Minutes: 'deciderò sulla candidatura per le elezioni del 2024 solo dopo novembre'. Sull'… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente Usa Joe Biden a 60 Minutes: 'deciderò sulla candidatura per le elezioni del 2024 solo dopo novembre'. Sull'… -