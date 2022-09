Il Napoli vince a San Siro | ADL si complimenta ma non cita una parola | il retroscena

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ildi Luciano Spallettia Sancontro il Milan con il risultato di 1-2. Come prevedibile, non è stata una partita facile, ma ilè riuscito a strappare i tre punti. Quella di Sanè stata una partita dove nessuna delle due squadre meritava di perdere. Entrambe hanno espresso un gioco che raramente si vede in Serie A, votato all’attacco e ad un ritmo elevatissimo. Illagrazie alle parate di Meret, alle chiusure di Kim, alle sterzate di Kvaratskhelia e la voglia di Simeone.’s players celebrate at the end of the Italian Serie A football match between AC Milan andon September 18, 2022 at the Sanstadium in Milan. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by ...