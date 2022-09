F1, ex meccanico McLaren: “Alonso dava tangenti per prevalere su Hamilton” (Di lunedì 19 settembre 2022) Marc Priestley, ex meccanico della McLaren, ha svelato un curioso retroscena sulla rivalità tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso al podcast PitStop. Come ricordato dall’uomo, infatti, lo spagnolo voleva avere la meglio sul compagno inglese anche “concedendo delle tangenti”. Così prosegue Priestley: “Una delle tattiche di Nando era portare tutta la squadra dalla sua parte nel garage al mio arrivo prima di una gara, notai che uno tra il suo manager e l’allenatore stava distribuendo piccole buste marroni piene di soldi, erano per tutti coloro che non lavoravano sulla macchina di Lewis. Le uniche persone che non ricevettero quella busta sono stati quelli della squadra di Lewis ed allora cominciai a capire cos’era successo, Fernando stava cercando di ottenere il supporto di sempre più persone, ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Marc Priestley, exdella, ha svelato un curioso retroscena sulla rivalità tra Lewise Fernandoal podcast PitStop. Come ricordato dall’uomo, infatti, lo spagnolo voleva avere la meglio sul compagno inglese anche “concedendo delle”. Così prosegue Priestley: “Una delle tattiche di Nando era portare tutta la squadra dalla sua parte nel garage al mio arrivo prima di una gara, notai che uno tra il suo manager e l’allenatore stava distribuendo piccole buste marroni piene di soldi, erano per tutti coloro che non lavoravano sulla macchina di Lewis. Le uniche persone che non ricevettero quella busta sono stati quelli della squadra di Lewis ed allora cominciai a capire cos’era successo, Fernando stava cercando di ottenere il supporto di sempre più persone, ...

Lukee22_ : RT @sportface2016: #F1 | Ex meccanico #McLaren: '#Alonso dava tangenti per prevalere su #Hamilton' - sportface2016 : #F1 | Ex meccanico #McLaren: '#Alonso dava tangenti per prevalere su #Hamilton' - Lucatt_ : RT @Gazzetta_it: L'ex meccanico McLaren: 'Alonso pagava all'interno per battere Hamilton' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: L'ex meccanico McLaren: 'Alonso pagava all'interno per battere Hamilton' - Gazzetta_it : L'ex meccanico McLaren: 'Alonso pagava all'interno per battere Hamilton' -