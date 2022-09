Europei 470 mixed, bronzo per l’Italia con Ferrari-Caruso (Di lunedì 19 settembre 2022) Si conclude la Medal Race agli Europei 470 mixed, che sorridono all’Italia. Ferrari-Caruso, infatti, chiudono la l’ultima prova in quarta posizione si assicurano così il bronzo continentale. I due sono gli unici italiani in top ten: bisogna infatti scendere in quindicesima posizione per trovare Gradoni e Dubbini, seguiti al sedicesimo posto da Berta e Festo. La classifica finale degli Europei 470 mixed 1° Dahlberg – Karlsson (SWE) 2° Xammar Hernandez – Brugman Cabot (ESP) 3° Ferrari – Caruso (ITA) Gli italiani in gara (classifica Europei): 15° Gradoni – Dubbini (ITA) 16° Berta – Festo (ITA) 21° Di Salle – Padovani (ITA) 29° Totis – Linussi (ITA) “Abbiamo lavorato per performare in questi momenti”, ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 19 settembre 2022) Si conclude la Medal Race agli470, che sorridono al, infatti, chiudono la l’ultima prova in quarta posizione si assicurano così ilcontinentale. I due sono gli unici italiani in top ten: bisogna infatti scendere in quindicesima posizione per trovare Gradoni e Dubbini, seguiti al sedicesimo posto da Berta e Festo. La classifica finale degli4701° Dahlberg – Karlsson (SWE) 2° Xammar Hernandez – Brugman Cabot (ESP) 3°(ITA) Gli italiani in gara (classifica): 15° Gradoni – Dubbini (ITA) 16° Berta – Festo (ITA) 21° Di Salle – Padovani (ITA) 29° Totis – Linussi (ITA) “Abbiamo lavorato per performare in questi momenti”, ...

