"Ecco chi detesta Papa Francesco". Socci svela il sistema anti-Bergoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) Il "sistema" è composto di tanti partiti, da quello dei giornali al Pd, dal partito degli intellettuali a quello di una certa finanza, dal partito dei cantanti al "partito straniero". Tutti professano la stessa ideologia e hanno la stessa intollerante pretesa di rappresentare l'unico pensiero ammesso e rispettabile. Papa Francesco è sempre più indigesto a questo establishment (che un tempo lo adulava). Infatti la sua voce oggi è sempre più silenziata o ignorata. Sul conflitto in Ucraina è evidente che il Papa è l'unica voce dissonante rispetto al "partito della guerra" (dell'Est e dell'Ovest). Martedì 13 settembre, mentre Draghi - simbolo dell'establishment più allineato agli Usa- riconfermava a Zelensky il sostegno (anche militare) dell'Italia, il Papa a Nur-Sultan ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Il "" è composto di tpartiti, da quello dei giornali al Pd, dal partito degli intellettuali a quello di una certa finanza, dal partito dei cantal "partito straniero". Tutti professano la stessa ideologia e hanno la stessa intollerante pretesa di rappresentare l'unico pensiero ammesso e rispettabile.è sempre più indigesto a questo establishment (che un tempo lo adulava). Infatti la sua voce oggi è sempre più silenziata o ignorata. Sul conflitto in Ucraina è evidente che ilè l'unica voce dissonante rispetto al "partito della guerra" (dell'Est e dell'Ovest). Martedì 13 settembre, mentre Draghi - simbolo dell'establishment più allineato agli Usa- riconfermava a Zelensky il sostegno (anche militare) dell'Italia, ila Nur-Sultan ...

