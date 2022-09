È appena uscito l’iPhone 14 e già scopriamo il 15, che è meglio (Di lunedì 19 settembre 2022) L'iPhone 14 è uscito solo da pochi giorni, ma questo non impedisce la diffusione di interessanti indiscrezioni sull'iPhone 15, in arrivo il prossimo anno. Stando a quanto riportato dall'analista Ross Young, da sempre ben informato dell'ambiente Apple, nel 2023 la Mela starebbe pensando di estendere la novità principale dell'ultimo iPhone – il Dynamic Island che ha preso il posto del vecchio notch sporgente – a tutti i modelli della gamma rendendolo il nuovo standard di riferimento per gli smartphone dell'azienda di Cupertino. La nuova isola a forma di pillola nella parte superiore di iPhone 14 Pro è la nuova soluzione con cui la Mela ha voluto unire il ritaglio che ospita la fotocamera anteriore con il resto dell'interfaccia utente utilizzando animazioni che fanno apparire il notch più grande quando compaiono notifiche, ascolti la musica o segui i risultati della ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 settembre 2022) L'iPhone 14 èsolo da pochi giorni, ma questo non impedisce la diffusione di interessanti indiscrezioni sull'iPhone 15, in arrivo il prossimo anno. Stando a quanto riportato dall'analista Ross Young, da sempre ben informato dell'ambiente Apple, nel 2023 la Mela starebbe pensando di estendere la novità principale dell'ultimo iPhone – il Dynamic Island che ha preso il posto del vecchio notch sporgente – a tutti i modelli della gamma rendendolo il nuovo standard di riferimento per gli smartphone dell'azienda di Cupertino. La nuova isola a forma di pillola nella parte superiore di iPhone 14 Pro è la nuova soluzione con cui la Mela ha voluto unire il ritaglio che ospita la fotocamera anteriore con il resto dell'interfaccia utente utilizzando animazioni che fanno apparire il notch più grande quando compaiono notifiche, ascolti la musica o segui i risultati della ...

