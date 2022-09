Ciclismo | Mondiali 2022 | Søren Wærenskjold | “Scosso ed emozionato | ho seguito i consigli di Tobias Foss”

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - poliziadistato : La ciclista ????? delle #Fiammeoro??????? #VittoriaGuazzini è campionessa del mondo ???? La portacolori della… - SpazioCiclismo : Startlist Mondiali Wollongong 2022, l’elenco provvisorio dei partecipanti della prova in linea uomini élite… - Eurosport_IT : Ancora Norvegia con Waerenskjold, nuovo campione del mondo a crono under23! L'Italia in Top 10 con Lorenzo Milesi ??… - andreauzzo : RT @poliziadistato: La ciclista ????? delle #Fiammeoro??????? #VittoriaGuazzini è campionessa del mondo ???? La portacolori della #poliziadistat… -

2022 IN TV La diretta televisiva sarà garantita integralmente da Eurosport 1 (Canale 210) per chi usufruisce di un abbonamento Sky dalle 1.20; altrimenti le gare saranno trasmesse ...5:15a Wollongong, Australia: cronometro maschile Under 23 (28.8 km) - Diretta tv su RaiSport+ HD ed Eurosport 1, streaming su RaiPlay, Discovery+ (Eurosport Player), Sky Go, DAZN 9:00 ...MONDIALI - La Norvegia continua a godere in Australia. Dopo aver vinto la crono élite maschile con Tobias Foss, porta a casa anche la crono Under 23 maschile ...Il vero guaio di Filippo Ganna non è quello di essersi piazzato settimo nella prova a cronometro dei mondiali di ciclismo in corso a Wallongong in Australia ...