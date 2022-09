Chi è Alla Pugacheva, la cantante (pop) che si ribella a Putin (Di lunedì 19 settembre 2022) Artisti (pop) contro i totalitarismi. Dopo la condanna in Turchia della famosa cantante Gülsen Bayraktar Çolakoglu (qui l’articolo di Formiche.net), in Russia la famosa artista Alla Pugacheva si è lanciata nella denuncia della guerra in Ucraina promossa dal presidente Vladimir Putin. Riferendosi Alla morte di soldati “per obiettivi illusori”, Pugacheva ha chiesto con un post su Instagram di essere inserita nella lista di agenti stranieri. La richiesta arriva dopo che suo marito, il comico Maxime Galkin, è stato accusato dal Cremlino. Con circa 3,5 milioni di follower su Instagram, Pugacheva ha inviato un messaggio al ministero della Giustizia russo, spiegando la richiesta: “Perché sono solidale con mio marito, una persona onesta e sincera, un vero patriota russo, ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 settembre 2022) Artisti (pop) contro i totalitarismi. Dopo la condanna in Turchia della famosaGülsen Bayraktar Çolakoglu (qui l’articolo di Formiche.net), in Russia la famosa artistasi è lanciata nella denuncia della guerra in Ucraina promossa dal presidente Vladimir. Riferendosimorte di soldati “per obiettivi illusori”,ha chiesto con un post su Instagram di essere inserita nella lista di agenti stranieri. La richiesta arriva dopo che suo marito, il comico Maxime Galkin, è stato accusato dal Cremlino. Con circa 3,5 milioni di follower su Instagram,ha inviato un messaggio al ministero della Giustizia russo, spiegando la richiesta: “Perché sono solidale con mio marito, una persona onesta e sincera, un vero patriota russo, ...

graziano_delrio : “L’Europa non è un incidente della storia” diceva Sassoli. Non c’è spazio per chi non rispetta i diritti, per chi è… - CarloCalenda : Viviamo ogni tre/quattro anni l’annuncio di una rivoluzione che alla fine non si realizza mai. È il momento che l’I… - FBiasin : #SerieA alla prima pausa: chi l’avrebbe mai detto… - NazzarenoMi : RT @PropagandaRigh1: #Draghi: c'è qualcuno che parla con #Putin e boicotta le sanzioni alla Russia. Ottimo, dicci chi è che lo votiamo sub… - Fabius0074 : @Interistadoc10 Ancora pensi a noi? Ma quanto stai impazzendo che nonostante tutto siete ancora a leggere la targa?… -