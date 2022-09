Attesa a Napoli per miracolo di San Gennaro: Duomo pieno (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Attesa nel Duomo di Napoli per il miracolo dello scioglimento del sangue di San Gennaro. La Cattedrale si sta riempiendo: tutti i posti a sedere sono già occupati e i fedeli si stanno sistemando in piedi nelle navate laterali della chiesa. Dopo due anni in cui l’accesso al Duomo era stato limitato a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da covid, quest’anno l’ingresso al Duomo per assistere alle celebrazioni del Santo Patrono si svolgono senza alcuna limitazione. Tra i fedeli qualcuno ha urlato ‘Viva San Gennaro’, seguito dall’applauso dei fedeli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoneldiper ildello scioglimento del sangue di San. La Cattedrale si sta riempiendo: tutti i posti a sedere sono già occupati e i fedeli si stanno sistemando in piedi nelle navate laterali della chiesa. Dopo due anni in cui l’accesso alera stato limitato a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da covid, quest’anno l’ingresso alper assistere alle celebrazioni del Santo Patrono si svolgono senza alcuna limitazione. Tra i fedeli qualcuno ha urlato ‘Viva San’, seguito dall’applauso dei fedeli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

