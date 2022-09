(Di lunedì 19 settembre 2022) Comunità energetiche per incentivare l uso delle rinnovabili, impianti a "consumo zero", attività di risanamento dei bacini idrici e app per calcolare il risparmio di CO2. Sono solo alcuni dei ...

Affaritaliani : Acea premia i migliori progetti di sostenibilità per territori - GrossetoNotizie : Sviluppo sostenibile: Acea premia i progetti delle società del gruppo -

Agenzia askanews

Una occasione di confronto per la comunità diche si è svolta in Toscana uno dei territori in cui il gruppo è presente e che ha visto la partecipazione dell'amministratore delegato, Giuseppe ...La premiazione e' stata l'occasione per creare momenti di aggregazione sportiva, particolarmente attesi dopo due anni di pandemia, tra le persone del gruppoche hanno partecipato alla ... Acea premia i migliori progetti di sostenibilità per territori Roma, 19 set. (askanews) - Comunità energetiche per incentivare l uso delle rinnovabili, impianti a "consumo zero", attività di risanamento dei bacini idrici e app per calcolare il risparmio di CO2. S ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...