Victoria Cabello a Silvia Toffanin: “Vorrei limonare Pier Silvio Berlusconi”. La reazione della conduttrice (Di domenica 18 settembre 2022) Tra gli ospiti del grande ritorno di stagione di Verissimo, Victoria Cabello. La conduttrice si è raccontata a Silvia Toffanin senza riserve, compresa la malattia di Lyme che l’ha afflitta e l’ha tenuta lontana dalle scene per molto tempo: “Una malattia molto complessa da diagnosticare. Ho avuto problemi cognitivi, dal perdere la memoria a breve termine, al vedere doppio, febbre costante, ero semi paralizzata. Facevo davvero fatica a camminare. Dopo un anno e mezzo sono riuscita a diagnosticare la malattia”. Oggi Cabello è tornata in tv e ha superato quel momento, il più complesso, quando persino trovare una diagnosi al suo male sembrava impossibile. E la conduttrice non ha abbandonato la sua solita ironia: “Ti devo confessare una cosa. Tra le tante cose che guardavo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Tra gli ospiti del grande ritorno di stagione di Verissimo,. Lasi è raccontata asenza riserve, compresa la malattia di Lyme che l’ha afflitta e l’ha tenuta lontana dalle scene per molto tempo: “Una malattia molto complessa da diagnosticare. Ho avuto problemi cognitivi, dal perdere la memoria a breve termine, al vedere doppio, febbre costante, ero semi paralizzata. Facevo davvero fatica a camminare. Dopo un anno e mezzo sono riuscita a diagnosticare la malattia”. Oggiè tornata in tv e ha superato quel momento, il più complesso, quando persino trovare una diagnosi al suo male sembrava impossibile. E lanon ha abbandonato la sua solita ironia: “Ti devo confessare una cosa. Tra le tante cose che guardavo ...

Methamorphose30 : RT @CockeyesSong: Victoria Cabello straordinaria, simpaticissima e talentuosa sin dai tempi in cui faceva la VJ di #MTV! Spero che si ripre… - Methamorphose30 : RT @FabioFor1: C'è davvero tanto bisogno di una persona genuina come Victoria Cabello in tv #Verissimo - Methamorphose30 : RT @SunshineMarcoB: Victoria Cabello fa tv da 25 anni, ma riesce sempre a portare una ventata di aria fresca e di brio. #Verissimo - Methamorphose30 : RT @rinocimini: Victoria Cabello meriterebbe grandi cose, è assurdo che nessuno le dia spazio in televisione. Era e resta una bomba. #veris… - Methamorphose30 : RT @guglielmo75: Victoria Cabello se esistesse una meritocrazia divina della tv dovrebbe avere sempre un programma, magari il ritorno di Vi… -