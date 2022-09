Var? Perché è troppo facile contestare gli errori solo ora (Di domenica 18 settembre 2022) Tutti quelli che benedivano il Var ora lo contestano, gridando addirittura allo scandalo: troppo facile farlo adesso dopo averne prima applaudito la nascita. Noi su queste pagine abbiamo fin dall'inizio predetto che, essendo il Var una macchina soggettiva, era come mettere due arbitri a fare la stessa partita. E siccome c'è stato un periodo in cui sono state fatte delle prove, proprio mettendo due arbitri in campo, memori di quel breve periodo che sconsigliò a fare certi esperimenti esprimemmo il nostro parere. Il Var, come tutte le cose dove esiste la mano dell'uomo, doveva e deve essere considerato una tecnologia soggettiva che può evitare tanti errori, ma può anche accentuarli. Non è "il gol-no-gol" che comunica all'arbitro se il pallone è entrato o meno e lo fa dando il segnale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Tutti quelli che benedivano ilora lo contestano, gridando addirittura allo scandalo:farlo adesso dopo averne prima applaudito la nascita. Noi su queste pagine abbiamo fin dall'inizio predetto che, essendo iluna macchina soggettiva, era come mettere due arbitri a fare la stessa partita. E siccome c'è stato un periodo in cui sono state fatte delle prove, proprio mettendo due arbitri in campo, memori di quel breve periodo che sconsigliò a fare certi esperimenti esprimemmo il nostro parere. Il, come tutte le cose dove esiste la mano dell'uomo, doveva e deve essere considerato una tecnologia soggettiva che può evitare tanti, ma può anche accentuarli. Non è "il gol-no-gol" che comunica all'arbitro se il pallone è entrato o meno e lo fa dando il segnale ...

