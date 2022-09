Uomini e Donne: nuovo cavaliere per Gemma, Tina chiama un medico (Di domenica 18 settembre 2022) Fissato in via definitiva per martedì 20 settembre, il debutto di Uomini e Donne è ormai alle porte e riserberà grandi novità, anche per Gemma. Stando alle ultime anticipazioni, la dama torinese attirerà un nuovo volto in trasmissione: il gesto di Tina Cipollari, però, non tarderà ad arrivare. Inizialmente previsto per lunedì 19 settembre, il debutto della nuova … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 settembre 2022) Fissato in via definitiva per martedì 20 settembre, il debutto diè ormai alle porte e riserberà grandi novità, anche per. Stando alle ultime anticipazioni, la dama torinese attirerà unvolto in trasmissione: il gesto diCipollari, però, non tarderà ad arrivare. Inizialmente previsto per lunedì 19 settembre, il debutto della nuova … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

robersperanza : L’allarme di stamattina è fortunatamente rientrato. Voglio solo dire grazie a tutte le donne e gli uomini del Mini… - Pontifex_it : Di fronte al mistero dell’infinito che ci sovrasta e ci attira, le religioni ci ricordano che siamo creature: non s… - trash_italiano : Manca una settimana a Uomini e Donne. - RedUmmar : RT @Valeria93113820: Come sono belli mentre cantano per quella libertà che mai hanno conosciuto e che avrebbero il diritto di cantare da d… - SCARLETS0LDIER : RT @femmefleurie: donne smettetela con questo 'not all men' perché tanto gli uomini non prenderanno mai le vostre difese quindi uscite da q… -