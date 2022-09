Università e ricerca | più fondi o abolizione del numero chiuso a medicina? I programmi elettorali a confronto

Leggi su open.online

(Di domenica 18 settembre 2022) Si possono cambiare le banche dati, prendere a esame analisi differenti, ma modificando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: la spesa pubblica in Italia perè tra le più misere dei Paesi occidentali. Indicativi sono i dati del 2017 raccolti dall’Osservatorio Cpi. L’Italia, all’epoca, è stata il solo Paese dell’Unione europea in cui la spesa per il debito pubblico è stata più alta – di 0,2 punti percentuali di Pil – della spesa per l’istruzione. Scorporando dal totale le risorse che riguardano soltanto l’istruzione terziaria, ovvero quella universitaria, si scopre che nel 2017 lo Stato ha speso solo lo 0,3% del Pil, meno della metà della media europea pari allo 0,7%. Nell’ultima edizione del rapporto annuale Education at a glance – pubblicata nel 2021 e che prende in esame i dati del 2018 –, l’Ocse segnala come l’Italia ...