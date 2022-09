Terremoto a Taiwan | almeno una vittima a Yuli

RaiNews : Secondo quanto riporta il quotidiano giapponese Asahi Shumbun, sarebbe stato emesso un “allarme tsunami per la regi… - SkyTG24 : Terremoto Taiwan, scossa di magnitudo 6.9 nell'est del Paese: crollato almeno un edificio - fattoquotidiano : Taiwan, terremoto di magnitudo 6.9: crollato un edificio a Yuli. Giappone: revocata allerta tsunami - RomoloVisconti1 : RT @mondoterremoti: Secondo il nuovo bilancio provvisorio comunicato dalle autorità locali, il terremoto di magnitudo 6.9 che questa mattin… - palermo24h : Taiwan. Allerta tsunami dopo scossa terremoto 6.9 scala Richter -

Taiwan: scossa terremoto 6.9, rientrato l'allarme tsunami in Giappone Un terremoto di magnitudo 6,9 è stato registrato stamane a est di Taiwan, dopo diversi giorni di intensa attività tellurica nella regione. L'epicentro a 86 chilometri a est della contea di Yujing, sul ...Una violenta scossa di terremoto si è verificata sull'isola di Taiwan stamane, alle 8:44 ora italiana. Il sisma è stato di magnitudo 6.9 secondo le rilevazioni dell'USGS e ha avuto epicentro sulla cos ...