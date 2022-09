Star Wars: Jon Favreau parla della nascita di Skeleton Crew (Di domenica 18 settembre 2022) Star Wars. Jon Favreau, nel corso del panel della Lucasfilm al D23 Expo, ha parlato della nuova serie tv Skeleton Crew. Si è soffermato sulla nascita del progetto, raccontando come ha preso forma grazie a un’idea di Jon Watts, regista dei nuovi film di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe. Favreau ha precisato che il nuovo Leggi su starwarsnews (Di domenica 18 settembre 2022). Jon, nel corso del panelLucasfilm al D23 Expo, hatonuova serie tv. Si è soffermato sulladel progetto, raccontando come ha preso forma grazie a un’idea di Jon Watts, regista dei nuovi film di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe.ha precisato che il nuovo

StarWarsIT : Tutto per la ribellione. Guardate il nuovo trailer di #Andor, una serie originale Star Wars. I primi tre episodi sa… - StarWars_Italia : Mark Hamill è Luke Skywalker in uno scatto promozionale per Star Wars: Una Nuova Speranza #StarWarsItalia… - starwarsnewsit : Star Wars: Jon Favreau parla della nascita di Skeleton Crew - - Ginko92_ : RT @pippomec: @CatiaMamone L'occhio rosso e l'espressione tirannica fanno molto Imperatore Palpatine di Star Wars ?????? - FortniteLeaksY2 : Armi Rimosse: Tutte le cose di Star Wars e Dragon Ball Fucile Doppio Pesante Mitraglietta a Carica -