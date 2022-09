Salvini: "Un onore se Mattarella mi indicherà premier" Chi a Palazzo Chigi? Il leader leghista o Meloni? VOTA (Di domenica 18 settembre 2022) "Sarebbe un onore essere scelto da voi e indicato da Mattarella come presidente del Consiglio". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco del raduno di Pontida Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 18 settembre 2022) "Sarebbe unessere scelto da voi e indicato dacome presidente del Consiglio". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, dal palco del raduno di Pontida Segui su affaritaliani.it

