Renzi a Palermo | forze dell’ordine presidiano il comizio dopo la provocazione di Conte sulla sua scorta

Al comizio di Matteo Renzi in corso nella Piazza Verdi di Palermo non stanno partecipando solo centinaia di spettatori. Particolarmente massiccia, infatti, risulta la presenza delle forze dell'ordine che dal pomeriggio presidiano la zona. Ieri, il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte aveva provocatoriamente invitato il leader di Italia Viva, notoriamente avverso alla misura del Reddito di cittadinanza, a recarsi nel capoluogo siciliano senza la scorta a ripetere in piazza l'ostilità al sussidio economico. Dichiarazione che aveva acceso le polemiche: Renzi aveva definito l'ex premier un «mezzo uomo» che «usava un linguaggio da mafioso». Aveva inoltre denunciato al ministro dell'Interno i messaggi intimidatori ricevuti sui social ...

