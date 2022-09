Ravenna, un uomo è annegato nella piscina di un hotel a Brisighella (Di domenica 18 settembre 2022) Un uomo di 38 anni di origine marocchina è morto annegato stanotte, 18 settembre, nella piscina di un hotel a Brisighella, in provincia di Ravenna. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, l’uomo stava partecipando a una festa con alcuni amici. A un certo punto, poco dopo la mezzanotte, hanno visto il corpo dell’uomo galleggiare dentro la piscina. Sulle dinamiche indagano ora gli inquirenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Undi 38 anni di origine marocchina è mortostanotte, 18 settembre,di un, in provincia di. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza ma per l’non c’è stato niente da fare. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, l’stava partecipando a una festa con alcuni amici. A un certo punto, poco dopo la mezzanotte, hanno visto il corpo dell’galleggiare dentro la. Sulle dinamiche indagano ora gli inquirenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

