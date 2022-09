Provocatori al comizio della Meloni: “La Lamorgese non sa fare il suo lavoro” (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Vergogna, è il sesto comizio che faccio e ci sono ancora contestatori che provocano. Stasera chiamerò di nuovo il ministro dell’Interno Lamorgese, che evidentemente non sa fare il suo lavoro. Perché le altre volte si poteva parlare di incompetenza, ma ora penso sia una cosa fatta apposta. Si sta cercando l’incidente“. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dal palco di Caserta in piazza Margherita, dopo che alcuni contestatori hanno esposto manifesti ironici (“Pronti ad approvare il Ddl Zan“, o “Pronti a legalizzare la cannabis“, ndr) del tutto identici, come grafica, a quelli che riportano gli slogan ufficiali di Fdi. “Non rispondete alle provocazioni“, ha poi detto la Meloni rivolgendosi ai sostenitori che hanno gremito la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Vergogna, è il sestoche faccio e ci sono ancora contestatori che provocano. Stasera chiamerò di nuovo il ministro dell’Interno, che evidentemente non sail suo. Perché le altre volte si poteva parlare di incompetenza, ma ora penso sia una cosa fatta apposta. Si sta cercando l’incidente“. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, dal palco di Caserta in piazza Margherita, dopo che alcuni contestatori hanno esposto manifesti ironici (“Pronti ad approvare il Ddl Zan“, o “Pronti a legalizzare la cannabis“, ndr) del tutto identici, come grafica, a quelli che riportano gli slogan ufficiali di Fdi. “Non rispondete alle provocazioni“, ha poi detto larivolgendosi ai sostenitori che hanno gremito la ...

