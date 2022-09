Non è la RAI: vi ricordate di Nicole Grimaudo? Ecco che fine ha fatto (Di domenica 18 settembre 2022) Nicole Grimaudo è una bellissima attrice, che deve gran parte del suo successo al celebre programma Non è la Rai. Ma di che cosa si sta occupando oggi? Nicole Grimaudo è nata a Caltagirone, in provincia di Catania, il 22 aprile 1980. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale alla metà degli anni Novanta, quando viene scelta come una delle ragazze del celebre format di Gianni Boncompagni, Non è la Rai. Nicole, infatti, era in viaggio verso Roma con le sue sorelle, quando le venne in mente l'idea di presentarsi ai provini. Una scelta che poi si rivelò davvero molto fortunata. La giovane, infatti, non solo venne scelta per partecipare al programma, ma le venne affidata anche la conduzione di alcune puntate. Infatti, quelle volte in cui Ambra Angiolini non si è potuta presentare in studio, il suo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 18 settembre 2022)è una bellissima attrice, che deve gran parte del suo successo al celebre programma Non è la Rai. Ma di che cosa si sta occupando oggi?è nata a Caltagirone, in provincia di Catania, il 22 aprile 1980. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale alla metà degli anni Novanta, quando viene scelta come una delle ragazze del celebre format di Gianni Boncompagni, Non è la Rai., infatti, era in viaggio verso Roma con le sue sorelle, quando le venne in mente l'idea di presentarsi ai provini. Una scelta che poi si rivelò davvero molto fortunata. La giovane, infatti, non solo venne scelta per partecipare al programma, ma le venne affidata anche la conduzione di alcune puntate. Infatti, quelle volte in cui Ambra Angiolini non si è potuta presentare in studio, il suo ...

