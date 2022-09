MotoGP Enea Bastianini spietato | vince il GP d’Aragon sorpassando Bagnaia all’ultimo giro! Cade Quartararo | “Pecco” a -10

Leggi su oasport

(Di domenica 18 settembre 2022) Il Gran Premioa disi disputa in condizioni meteo idilliache. Asfalto asciutto, Sole e una gradevole temperatura tardo-estiva avvolgono i centauri della classe regina nel quindicesimo round del Mondiale 2022. Il contesto di gara è però tutt’altro che piacevole, perché sin dal primo giro succede di tutto. Marc Marquez perde per un attimo il controllo del posteriore della sua Honda e a farne le spese è Fabio, che lo segue da vicino e lo tampona violentemente! Il francese, decisamente sfortunato, finisce a terra e deve ritirarsi. Stessa sorte per lo spagnolo, ma non prima anche Takaaki Nakagami venga eliminato da un nuovo inconveniente legato alla RC213V Repsol ormai ferita. Insomma, cataclisma per la casa dell’Ala, che perde entrambi i propri piloti più competitivi, nonché El Diablo, costretto a incassare il ...