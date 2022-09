Live Udinese-Inter 0-0 | Inzaghi si affida a Dzeko e Lautaro

calciomercatoit : ??? 2' Subito Udinese pericolosa! Lovric da fuori sfiora il palo #UdineseInter 0-0 LIVE - fcin1908it : LIVE #UdineseInter 0-0 (2'): OCCASIONE UDINESE Riparte Deulofeu, palla dietro per Lovric. Il tiro finisce largo - vivoperlinter : 1' - Inizia la partita alla Dacia Arena! #UdineseInter #SerieA #SerieATIM - internewsit : LIVE - Udinese-Inter 0-0, Inzaghi cerca conferme: comincia la partita! - - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #SerieA #UdineseInter LIVE alle 12.30, le formazioni ufficiali: c'è #Dzeko al fianco di #Lautaro, #Pereyra ancora a tutta fas… -

A quota 6 i neroverdi di Dionisi, che nel turno precedente sono stati battuti per 1 - 3 in casa dall'e che finora hanno ottenuto una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, siglando sei gol ...BaroniCLASSIFICA SERIE A: Napoli, Atalanta e Milan 14 punti;e Roma 13; Inter 12; Lazio 11; Torino e Juventus 10; Salernitana 7; Fiorentina, Bologna e Sassuolo 6; Verona e Spezia 5; Empoli 4; ...Inzaghi ha parlato alle porte di Udinese-Inter e rilasciando dichiarazioni importanti sul turnover e sulle scelte per i prossimi impegni ...UDINESE-INTER 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI UDINESE-INTER ------ 12.30 - Minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione nelle Marche. 12.29 - Pereyra e ...