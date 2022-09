LIVE Sinner-Mikael Ymer, Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: secondo singolare per chiudere i conti (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Mikael Ymer, secondo match della sfida tra Italia e Svezia valido per l’ultimo turno della fase a gironi di Coppa Davis 2022. Sul cemento della Unipol Arena il tennista altoatesino si ritroverà di fronte un avversario già ben conosciuto. Il numero 11 al mondo ha debuttato due giorni fa nella massima competizione per nazionali, con un successo alquanto sofferto con l’argentino Francisco Cerundolo; dopo questa partita di ‘adattamento’, Sinner potrà essere più centrato con un avversario che conosce molto bene, avendolo affrontato già quattro volte in ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera a tutti e benvenuti alladel match tra Jannikmatch della sfida travalido per l’ultimo turno della fase a gironi di2022. Sul cemento della Unipol Arena il tennista altoatesino si ritroverà di fronte un avversario già ben conosciuto. Il numero 11 al mondo ha debuttato due giorni fa nella massima competizione per nazionali, con un successo alquanto sofferto con l’argentino Francisco Cerundolo; dopo questa partita di ‘adattamento’,potrà essere più centrato con un avversario che conosce molto bene, avendolo affrontato già quattro volte in ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 1-6 6-3 Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro conquista il secondo punto e p… - zazoomblog : LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 1-6 5-2 Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel terzo set… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Cerundolo 7-5 1-6 2-1 fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO IN DIRETTA - #Sinner-Cerundolo… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Cerundolo 7-5 1-6 1-0 fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO IN DIRETTA - #Sinner-Cerundolo… -