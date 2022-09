LIVE – Milan-Napoli | formazioni ufficiali | le scelte di Pioli e Spalletti

(Di domenica 18 settembre 2022)– Buonasera amici di Spazioe benvenuti alle diretta testuale di. Sfida al vertice quella di San Siro: le due squadre sono attualmente prime a quota 14 punti, insieme all’Atalanta (impegnata adesso all’Olimpico contro la Roma), e vorranno trovare i tre punti per vivere le due settimane di sosta da capolista. L’ultimo, disputato lo scorso 19 dicembre, vide i partenopei trionfare per 1-0, grazie a una rete di Eljif Elmas arrivata nei minuti inziali del match. Al Maradona, invece, i rossoneri si imposero con lo stesso risultato: decisivo un gol di Olivier Giroud segnato nella ripresa. SSC(Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)...

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Atalanta e Milan 14 punti; Udinese e Roma 13; Inter 12; Lazio 11; Torino e Juventus 10; Salernitana 7; Fiorentina, Bologna e Sassuolo 6; Verona e Spezia 5; Empoli 4; Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la settima giornata di serie A tra Milan e Napoli. Gli azzurri affrontano in trasferta i campioni ... Gli osservatori del Milan hanno messo gli occhi su un talento emergente del calcio europeo che ha fatto parlare di sé in Champions League.