L’indiscrezione del Nyt | Zelensky in pressing sugli Usa per ricevere armi più potenti contro Mosca Ma Joe Biden di oppone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe facendo pressioni sul presidente statunitense Joe Biden affinché gli Stati Uniti forniscano a Kiev armi più potenti per contrastare la Russia. In particolare, Zelensky avrebbe richiesto alla Casa Bianca l'invio di un sistema missilistico ATACMS, in grado di raggiungere la Russia dall'Ucraina, con una portata di circa 305,7 chilometri. A darne notizia è il New York Times. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, Zelensky avrebbe assicurato che non intende colpire città russe o target civili. Il presidente Biden è però scettico e, al momento, non sembra propenso ad accogliere la richiesta di Kiev. Il presidente Biden, infatti, è convinto che l'invio di questo particolare tipo di arma possa ...

