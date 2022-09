Fiorentina Verona 0-0 LIVE: si parte al Franchi (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina e Verona si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Fiorentina Verona 0-0 MOVIOLA 1? Via al match. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Fiorentina Verona 0-0: risultato e tabellino Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouame, Sottil. Allenatore: Italiano. A disp.: Cerofolini, Bonaventura, Jovic, Saponara, Cabral, Maleh, Terzic, Nico Gonzalez, Zurkowski, Duncan, Favasuli, Bianco, Krastev. HELLAS ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Via al match. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouame, Sottil. Allenatore: Italiano. A disp.: Cerofolini, Bonaventura, Jovic, Saponara, Cabral, Maleh, Terzic, Nico Gonzalez, Zurkowski, Duncan, Favasuli, Bianco, Krastev. HELLAS ...

acffiorentina : Il nostro XI contro l’Hellas ?? Our starting XI to face Hellas Verona?? @EASPORTSFIFA #ForzaViola #Fiorentina… - calciomercatoit : +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (… - Fiorentinanews : #FiorentinaVerona 0?-0? ?| 1' Inizia la partita al 'Franchi', primo pallone per la squadra viola. Segui la nostra d… - Central_HVFC : ROLA A BOLA EM FIRENZE!! Fiorentina x Verona #FiorentinaVerona - footballlive102 : RT @Footballmatchs2: Fiorentina VS Verona Live Stream -