Elezioni | a Monza i sindaci con Letta per la ‘riscossa’ Pd

(Adnkronos) – (dall'inviata Alice Bellincioni) – Sulle note di 'Life is Life' l'ecobus di Enrico Letta è stato accolto verso le 10.30 di questa mattina da centinaia di sindaci del centrosinistra in piazza Roma, nel pieno centro di Monza, che ha fatto da cornice a 'I Comuni per l'Italia', l'iniziativa organizzata dal Pd nell'ultima domenica prima del voto, in concomitanza con il raduno leghista sul pratone di Pontida. Una dialettica, quella con la grande manifestazione del Carroccio, che è stata una costante della manifestazione dem, a partire dalle parole di Enrico Letta, che ha definito Pontida "una provincia dell'Ungheria" al momento del suo arrivo a Monza. (VIDEO) Nella piazza, intanto, sventolavano bandiere Pd e arcobaleno, a sostegno del ddl Zan. "Orgogliosi del nostro segretario", recitava un ...

