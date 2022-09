Cuciniamo insieme: lasagne di zucchine (Di domenica 18 settembre 2022) Giorni di passaggio tra i riti estivi e i primi soffi autunnali, ma l’orto ancora regala verdure carnose, quasi più espressive adesso che in pieno solleone. In particolare le zucchine sembrano più turgide, meno offese dalla calura ed è un’ottima occasione questa per mandarle in forno organizzando un piatto facilissimo da preparare, di notevole soddisfazione al palato. È anche molto digeribile e si presta sia ad essere un secondo in un pranzo più importante o anche un piatto per una colazione disimpegnata; servito tiepido può essere ideale per un aperitivo. Ingredienti - 4 zucchine di media grossezza, 250 grammi di mozzarella fior di latte, 200 grammi di prosciutto cotto affettato, 4 pomodorini, 80 grammi di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiato, tre cucchiai di origano essiccato, 8 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe ... Leggi su panorama (Di domenica 18 settembre 2022) Giorni di passaggio tra i riti estivi e i primi soffi autunnali, ma l’orto ancora regala verdure carnose, quasi più espressive adesso che in pieno solleone. In particolare lesembrano più turgide, meno offese dalla calura ed è un’ottima occasione questa per mandarle in forno organizzando un piatto facilissimo da preparare, di notevole soddisfazione al palato. È anche molto digeribile e si presta sia ad essere un secondo in un pranzo più importante o anche un piatto per una colazione disimpegnata; servito tiepido può essere ideale per un aperitivo. Ingredienti - 4di media grossezza, 250 grammi di mozzarella fior di latte, 200 grammi di prosciutto cotto affettato, 4 pomodorini, 80 grammi di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiato, tre cucchiai di origano essiccato, 8 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe ...

