CorriereCitta : Covid, calano decessi e ricoveri nel Lazio: il bollettino di oggi 18 settembre 2022 - CN24_tv : Covid, il Bollettino. Sempre meno casi (+425) ma ci sono ancora vittime, calano le intensive ?? QUI ?… - LaCnews24 : Covid, in Calabria calano i ricoveri (-18): nel bollettino 425 nuovi contagi e 2 morti - palermo24h : Covid 19 Ragusa, calano i casi - infoitinterno : Covid 19 Ragusa, calano i casi -

Leggi ancheItalia, Omicron 5 predominante: è al 94,4%Italia, report Iss: giù incidenza, Rt stabile,le terapie intensive, Speranza: "Pandemia non è finita ma siamo su ...invece da 60 a 44 i morti e si contano 32 ricoverati in meno nei reparti di medicina, uno nelle terapie intensive. Salgono da 2.227 a 2.314 i nuovi casi di- 19 registrati in Veneto ...VENEZIA, 18 SET - Sono 1.753 i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, 497 in meno di quelli registrati ieri e che porta il totale dei contagi in regione a 2.234.066. Il dato, come sempre nel fine settimana ...Continuano a mantenersi bassi i contagi da Covid-19 nella nostra regione. Anche in questa domenica di metà settembre i nuovi casi rimangono infatti intorno ai 400, per l’esattezza sono 425, per un tas ...