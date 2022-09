Al Bano confessione shock su Romina | torneranno insieme?

Leggi su formatonews

(Di domenica 18 settembre 2022) Le ultime parole di AlsuPower fanno ben sperare i fan della storica coppiaPower e Alnonostante non formano più una coppia da più di venti anni continuano a far sognare i loro fan. La loro storia d’amore il il loro idillio artistico ha fatto innamorare milioni di persone e ancora oggi sono in tanti a sperare in un ritorno di fiamma. Dopo la misteriosa e drammatica scomparsa della primogenita Ylenia nel 1994 a New Orleans, la coppia non è riuscita a rimaneree così ha deciso di separarsi facendosi la guerra in tribunale e sui media per anni. Fortunatamente, però, con il tempo sono riusciti a ricucire il loro rapporto, almeno per quanto riguarda la musica, e spesso si esibiscono. Ma cosa è successo adesso? al ...