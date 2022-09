Victoria Cabello, chi sono i suoi ex fidanzati (Di sabato 17 settembre 2022) Victoria Cabello, volto noto del piccolo schermo, in passato ha vissuto un terribile dramma in amore. Il suo primo fidanzato, infatti, è morto a causa di un incidente stradale a soli 20 anni. Una perdita che ha segnato la Cabello che dopo la morte del primo fidanzato ha vissuto un momento davvero molto difficile e delicato della sua vita. Molti anni dopo nella sua vita è tornato l’amore, visto che è stata legata sentimentalmente all’artista Maurizio Cattelan. Successivamente dal 2010 al 2011 ha avuto un flirt con Andrea Rosso, il figlio di casa Diesel. Un amore che è andato avanti per circa un anno tra i due. Classe 1975, Victoria Cabello è nata a Londra il 12 marzo. Nelle sue vene, inoltre, scorre sangue italiano da parte di padre, mentre la mamma è inglese. Nonostante sia nata in Inghilterra, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 settembre 2022), volto noto del piccolo schermo, in passato ha vissuto un terribile dramma in amore. Il suo primo fidanzato, infatti, è morto a causa di un incidente stradale a soli 20 anni. Una perdita che ha segnato lache dopo la morte del primo fidanzato ha vissuto un momento davvero molto difficile e delicato della sua vita. Molti anni dopo nella sua vita è tornato l’amore, visto che è stata legata sentimentalmente all’artista Maurizio Cattelan. Successivamente dal 2010 al 2011 ha avuto un flirt con Andrea Rosso, il figlio di casa Diesel. Un amore che è andato avanti per circa un anno tra i due. Classe 1975,è nata a Londra il 12 marzo. Nelle sue vene, inoltre, scorre sangue italiano da parte di padre, mentre la mamma è inglese. Nonostante sia nata in Inghilterra, ...

