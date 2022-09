Ultime Notizie – Alluvione Marche, prosegue la ricerca dei tre dispersi (Di sabato 17 settembre 2022) Vigili del fuoco al lavoro a Barbara e Fabriano, nell’Anconetano. 10 le vittime identificate, 150 gli sfollati Alluvione nelle Marche, prosegue la ricerca dei tre dispersi – due a Barbara e uno a Fabriano – dopo il nubifragio che ha investito la regione. 400 i vigili del fuoco al lavoro nell’Anconetano. Quattrocento anche gli interventi effettuati: conclusa l’operazione di rimozione dei tronchi sotto il ponte della ferrovia a Senigallia. Sono 10 finora le vittime, tutte identificate, dell’Alluvione mentre “sono circa 150 i soggetti sfollati che, allo stato dei dati, non possono rientrare nelle proprie abitazioni; la maggior parte di queste persone si trova nel Comune di Senigallia, ma il numero è in crescita. Al riguardo sono stati predisposti dalle forze di polizia dedicati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) Vigili del fuoco al lavoro a Barbara e Fabriano, nell’Anconetano. 10 le vittime identificate, 150 gli sfollatinelleladei tre– due a Barbara e uno a Fabriano – dopo il nubifragio che ha investito la regione. 400 i vigili del fuoco al lavoro nell’Anconetano. Quattrocento anche gli interventi effettuati: conclusa l’operazione di rimozione dei tronchi sotto il ponte della ferrovia a Senigallia. Sono 10 finora le vittime, tutte identificate, dell’mentre “sono circa 150 i soggetti sfollati che, allo stato dei dati, non possono rientrare nelle proprie abitazioni; la maggior parte di queste persone si trova nel Comune di Senigallia, ma il numero è in crescita. Al riguardo sono stati predisposti dalle forze di polizia dedicati ...

