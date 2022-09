Tir rimane incastrato sotto un ponte | interviene la Polizia Locale

(Di sabato 17 settembre 2022) Roma – Ieri mattina, 16 settembre 2022, intorno alle ore 8.00, un camion è rimastoilin via Monte del Finocchio. Ad intervenire gli agenti del IX Gruppo Eur delladi Roma Capitale , guidati dal Dott. Angelo Giuliani, che hanno sanzionato il conducente, un cittadino liberiano di 38 anni, per mancato rispetto del limite di altezza del mezzo, danneggiamento di un’opera pubblica e velocità non commisurata, per un totale di circa 500 euro. A peggiorare le cose l’esibizione da parte dell’autista, di una cooperativa per il trasporto di generi alimentari, di un permesso internazionale di guida contraffatto, motivo per cui gli agenti lo hanno denunciato per uso di atto falso. Attualmente sono in corso indagini sul soggetto, posto in stato di fermo per identificazione, ...

