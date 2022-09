Smart working prorogato fino a dicembre per chi fa questo lavoro (Di sabato 17 settembre 2022) Per alcune categorie di lavoratori è stato prolungato lo Smart working fino al prossimo 31 dicembre: ecco le categorie interessate La fase più acuta della pandemia da Covid -19 sembra ormai essere solo un triste e doloroso ricordo. Già dallo scorso maggio sono cadute le ultime restrizioni per quanto riguardava green pass e mascherine che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 17 settembre 2022) Per alcune categorie di lavoratori è stato prolungato loal prossimo 31: ecco le categorie interessate La fase più acuta della pandemia da Covid -19 sembra ormai essere solo un triste e doloroso ricordo. Già dallo scorso maggio sono cadute le ultime restrizioni per quanto riguardava green pass e mascherine che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Innovaption : Tema caro bollette e Smart working. Quanto Smart working farai nei prossimi mesi? #carobollette #bollette #energia - cristhianebasta : 'il termine «smart working», diventato ormai di uso comune, secondo me è un abuso, perché in questo tipo di lavoro… - SLN_Magazine : Lavoro, con smart working meno tempo perso e più produttività. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Gigioe80 : RT @BillyZanne: Rimettete gli studenti su Zoom e più gente in Smart Working, questo traffico è ridicolo - Luanastretti1 : RT @ParcodiGiacomo: Lo smart working è finito, ma al New York Times 1300 dipendenti (molti dei quali giornalisti) non hanno alcuna intenzio… -