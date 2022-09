Sintesi e gol di Valladolid (Di sabato 17 settembre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 16/09/2022 Agire alle 23:55 est Gli uomini di Sergio González hanno battuto in casa il Valladolid Ledesma era una figura sotto i bastoni ed è entrato Negredo per segnare il gol della vittoria Di tutte le squadre che vivono nella Liga Santander 2022/23, solo una squadra ha raggiunto questo sesto giorno senza aver aggiunto una sola unità nella sua casella del tavolo. Cadice, che ha contato le partite per le sconfitte, è stato finalmente in grado di prendere tre punti dopo aver battuto il Real Valladolid 0-1 al José Zorrilla. SCHEDA DATI La Liga Santander VLL CAD FORMAZIONI Reale Valladolid asenjo; Fresneda, Joaquin, Javi Sanchez, Olaza; Monchu (I. Sánchez, 67?), ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 16/09/2022 Agire alle 23:55 est Gli uomini di Sergio González hanno battuto in casa ilLedesma era una figura sotto i bastoni ed è entrato Negredo per segnare il gol della vittoria Di tutte le squadre che vivono nella Liga Santander 2022/23, solo una squadra ha raggiunto questo sesto giorno senza aver aggiunto una sola unità nella sua casella del tavolo. Cadice, che ha contato le partite per le sconfitte, è stato finalmente in grado di prendere tre punti dopo aver battuto il Real0-1 al José Zorrilla. SCHEDA DATI La Liga Santander VLL CAD FORMAZIONI Realeasenjo; Fresneda, Joaquin, Javi Sanchez, Olaza; Monchu (I. Sánchez, 67?), ...

BetterCallMarco : Il secondo gol, Venuti che dalla fascia d'attacco torna indietro per ripartire dal portiere, con la linea difensiva… - Platt83 : Stavo vedendo la sintesi della partita della Fiorentina... aldilà della cazzata di Gollini sul secondo gol,ma Venut… - UmbertoF97 : In Champions due gol di testa su due piazzati, in campionato su 9 gol, 2 sono stati segnati su rigore (di cui uno r… - RudiGhedini : #Guardiola. Date un'occhiata su YouTube alla sintesi di City - Dortmund, vinta in rimonta con due gol antitetici al… - MimmoAslNapol1 : @realvarriale @SLBenfica @juventusfc Comunque Direttore il secondo gol di Vitor Paneira dell Benfica era in fuorig… -