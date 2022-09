Si accende la campagna elettorale. Scontro Renzi-Conte sul reddito di cittadinanza (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - A una settimana esatta dall'appuntamento con le urne, si infiamma la campagna elettorale in una domenica segnata da uno Scontro a trecentosessanta gradi. È il tutti contro tutti: se le suonano di santa ragione Giuseppe Conte e Matteo Renzi, il quale chiama la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in vista del comizio che terrà a Palermo, per chiedere di alzare il livello di guardia dopo le minacce di morte ricevute sul cellulare. Clima rovente anche in casa centrodestra, con il botta e risposta a distanza tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sul Pnrr. Alta tensione anche tra Matteo Salvini e Mario Draghi. Dulcis in fundo, il battibecco tra il leader di Forza Italia e il Pd sul gas russo. Lo Scontro Renzi-Conte Ma a tenere banco sul finire ... Leggi su agi (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - A una settimana esatta dall'appuntamento con le urne, si infiamma lain una domenica segnata da unoa trecentosessanta gradi. È il tutti contro tutti: se le suonano di santa ragione Giuseppee Matteo, il quale chiama la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in vista del comizio che terrà a Palermo, per chiedere di alzare il livello di guardia dopo le minacce di morte ricevute sul cellulare. Clima rovente anche in casa centrodestra, con il botta e risposta a distanza tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sul Pnrr. Alta tensione anche tra Matteo Salvini e Mario Draghi. Dulcis in fundo, il battibecco tra il leader di Forza Italia e il Pd sul gas russo. LoMa a tenere banco sul finire ...

